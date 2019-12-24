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У російський супутник потрапив метеорит

У російський супутник потрапив метеорит

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Супутник "Метеор-М" номер 2-2 перейшов в некерований політ після зовнішнього впливу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Роскосмосу.

"18 грудня на КА (космічному апараті)" Метеор-М "номер 2-2 була зафіксована нештатна ситуація, пов'язана із зовнішнім впливом (імовірно - мікрометеорит) на конструкцію КА. В результаті впливу КА змінив параметри орбіти і перейшов в режим неориентированного польоту з високими значеннями кутових швидкостей ", - йдеться в повідомленні. Потім апарат перейшов в режим енергозбереження.

Як заявили в держкорпорації, "після входження в зону російських наземних засобів управління з КА було встановлено зв'язок і були розпочаті роботи по відновленню його працездатності - гасіння кутових швидкостей, переклад в штатну орієнтацію, отримання телеметричної і цільової інформації".

В даний час з КА ведеться робота за програмою головного конструктора. Супутник знаходиться в орієнтованому польоті, з ним проводяться регулярні сеанси управління з отриманням телеметричної інформації та інформації з цільової апаратури.

"Метеор-М" номер 2-2 входить у другу серію перспективних космічних апаратів гідрометеорологічного забезпечення. Супутники цієї серії призначені для оперативного отримання інформації з метою прогнозу погоди, контролю озонового шару і радіаційної обстановки в навколоземному космічному просторі.

Нагадаємо, над Камчаткою вибухнув величезний метеорит.

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