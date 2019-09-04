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У російській частині Арктики колишня полярна станція зникла разом з льодовиком

У російській частині Арктики колишня полярна станція зникла разом з льодовиком

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Будинки полярної станції, які раніше розташовувалася на острові Ушакова в Північному Льодовитому океані, зникли разом з фрагментом льодовика, на якому вони розташовувалися. Про це російському агентству ТАСС в середу повідомила керівник комплексної експедиції “Архіпелаги Арктики-2019: Північна Земля” Марія Гавріло з борта науково-експедиційного судна “Професор Молчанов”, пише УНН.

“На острові Ушакова за допомогою аероспостереження зафіксували зникнення колишньої полярної станції, що знаходилася на схилі льодовикового купола. Весь комплекс будівель відколовся разом з айсбергом, залишивши на краю льодовика тільки купу іржавих бочок. Разом зі станцією зникла і невелика колонія морських птахів — трипалих мартинів і білих чайок , які влаштувалися на кинутих будівлях після закриття”, — повідомила Гаврило.

Експедиція обстежувала острів дистанційно, не висаджуючись на нього. Крім зникнення колишньої полярної станції дослідники помітили близько 200 моржів.

Крім острова Ушакова фахівці обстежили 10 берегових точок, на вісім з яких вони висаджувалися. Фахівці відбирали зразки наземних і прибережних безхребетних, збирали дані про птахів і тварин різних островів, а також проводили гідробіологічні та океанографічні роботи.

Як писав УНН, у Перу вчених з РФ евакуювали через агресію з боку місцевих жителів.

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