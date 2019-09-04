В российской части Арктики бывшая полярная станция исчезла вместе с ледником
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Здания полярной станции, ранее располагавшаяся на острове Ушакова в Северном Ледовитом океане, исчезли вместе с фрагментом ледника, на котором они располагались. Об этом российскому агентству ТАСС в среду сообщила руководитель комплексной экспедиции “Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля” Мария Гаврило с борта научно-экспедиционного судна “Профессор Молчанов”, пишет УНН.
“На острове Ушакова с помощью аэронаблюдения зафиксировали исчезновение бывшей полярной станции, находившейся на склоне ледникового купола. Весь комплекс строений откололся вместе с айсбергом, оставив на краю ледника только груду ржавых бочек. Вместе со станцией исчезла и небольшая колония морских птиц — моевок и белых чаек, которые обосновались на брошенных строениях после закрытия”, — сообщила Гаврило.
Экспедиция обследовала остров дистанционно, не высаживаясь на него. Кроме исчезновения бывшей полярной станции исследователи заметили около 200 моржей.
Кроме острова Ушакова специалисты обследовали 10 береговых точек, на восемь из которых они высаживались. Специалисты отбирали образцы наземных и прибрежных беспозвоночных, собирали данные о птицах и животных различных островов, а также проводили гидробиологические и океанографические работы.
Как писал УНН, в Перу ученых из РФ эвакуировали из-за агрессии со стороны местных жителей.