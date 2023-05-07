У російських загарбників низький рівень морально-психологічного стану, командири називають "гарматним м’ясом" - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. російські окупанти мають низький рівень морально-психологічного стану, командири відкрито називають підлеглих "гарматним м’ясом", повідомляє Генштаб, передає УНН.
Цитата
"Дедалі частіше надходить інформація про низький рівень морально-психологічного стану особового складу противника. Так, у одному з підрозділів російських окупаційних військ, що знаходиться у селищі Муліно Нижньогородської області, командири відкрито називають підлеглих "гарматним м’ясом", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також у Генштабі ЗСУ зазначили, що російські військовослужбовці скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також забезпеченість засобами індивідуального захисту та екіпіруванням.
"Близько 50% відсотків особового складу не мають можливості оформити платіжні картки, мають побоювання, що у разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться сім’ям, - зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.