У российских захватчиков низкий уровень морально-психологического состояния, командиры называют "пушечным мясом" - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. российские оккупанты имеют низкий уровень морально-психологического состояния, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом", сообщает Генштаб, передает УНН.
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"Все чаще поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника. Так, в одном из подразделений российских оккупационных войск, находящемся в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом", - говорится в сообщении.
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Также в Генштабе ВСУ отметили, что российские военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также обеспеченность средствами индивидуальной защиты и экипировкой.
"Около 50% процентов личного состава не имеют возможности оформить платежные карты, имеют опасения, что в случае их гибели, их средства не достанутся семьям, - отмечают в Генеральном штабе ВСУ.