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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У російських тюрмах сидять сотні українців, яких обманом змусили продавати наркотики - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У російських в'язницях сидять сотні українців, яких обманом змусили продавати наркотики. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, посилаючись на інформацію від правозахисників.

У російських тюрмах сидять сотні українців, яких обманом змусили продавати наркотики - МВС

"Правозахисники, які цю історію підняли (масштабний канал вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів у Російській Федерації – ред.), стверджують, що на сьогодні у російських тюрмах сидять сотні наших громадян, шукачів заробітку за кордоном", - повідомив А.Шевченко.

Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат, ймовірно, є продовженням історії про виявлення каналу вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.

Як повідомляв УНН, у справі про міжнародний наркосиндикат, діяльність якого припинена в РФ, затримані 67 осіб, 47 з них - громадяни України.

Нагадаємо, у грудні Департамент МВС із запобігання злочинів щодо торгівлі людьми виявив масштабний канал вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.

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