У російських тюрмах сидять сотні українців, яких обманом змусили продавати наркотики - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У російських в'язницях сидять сотні українців, яких обманом змусили продавати наркотики. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, посилаючись на інформацію від правозахисників.
"Правозахисники, які цю історію підняли (масштабний канал вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів у Російській Федерації – ред.), стверджують, що на сьогодні у російських тюрмах сидять сотні наших громадян, шукачів заробітку за кордоном", - повідомив А.Шевченко.
Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат, ймовірно, є продовженням історії про виявлення каналу вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.
Як повідомляв УНН, у справі про міжнародний наркосиндикат, діяльність якого припинена в РФ, затримані 67 осіб, 47 з них - громадяни України.
Нагадаємо, у грудні Департамент МВС із запобігання злочинів щодо торгівлі людьми виявив масштабний канал вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.