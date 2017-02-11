В российских тюрьмах сидят сотни украинцев, которых обманом заставили продавать наркотики - МВД

"Правозащитники, которые эту историю подняли (масштабный канал вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров в Российской Федерации - ред.), утверждают, что на сегодняшний день в российских тюрьмах сидят сотни наших граждан, ищущих заработка за рубежом", - сообщил А.Шевченко.

Ранее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил, что информация о задержании около 50 украинцев в РФ по делу о международном наркосиндикате, вероятно, является продолжением истории о выявлении канала вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров.

Как сообщал УНН, по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого приостановлена в РФ, задержаны 67 человек, 47 из них - граждане Украины.

Напомним, в декабре Департамент МВД по предотвращению преступлений по торговле людьми обнаружил масштабный канал вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров.