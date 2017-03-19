У російських банках зосередженено 21 млрд грн вкладів українських громадян – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На сьогодні в банках з державним російським капіталом, які працюють в Україні, зосереджено близько 21 млрд грн вкладів українських громадян. Про це сьогодні сказала заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в ефірі телеканалу “Інтер”, передає УНН.
“На сьогодні у банках з державним російським капіталом зосереджено близько 21 млрд грн вкладів, з яких гарантується Фондом (Фонд гарантування вкладів — ред.) 8,5 млрд грн”, — сказала К.Рожкова.
За її словами, санкція, яка застосовується до цих банків, у першу чергу, спрямована на захист вкладників — громадян України, та на захист юросіб, які там обслуговуються.
“Суть цієї санкції — заборона на виведення грошей за межі України”, — уточнила вона.
К.Рожкова також зазначила, що на сьогодні банки з державним російським капіталом, які працюють в Україні, докапіталізовані, мають достатньо активів, у тому числі ліквідних, для того, щоб виконувати зобов’язання перед своїми клієнтами.
“Вони залишаються працювати в Україні. І вони не зможуть вивести ніякі кошти за межі України”, — підкреслила заступник голови НБУ.
Як повідомляв УНН, Національний банк України оприлюднив інфографіку, яка пояснює запроваджені санкції стосовно п’яти банків із державним російським капіталом.