В банках сосредоточено 21 млрд грн вкладов украинских граждан - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На сегодня в банках с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, сосредоточено около 21 млрд грн вкладов украинских граждан. Об этом сегодня сказала заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Интер", передает УНН.
"На сегодняшний день в банках с государственным российским капиталом сосредоточено около 21 млрд грн вкладов, из которых гарантируется Фондом (Фонд гарантирования вкладов - ред.) 8,5 млрд грн", - сказала К.Рожкова.
По ее словам, санкция, которая применяется к этим банкам, в первую очередь, направлена на защиту вкладчиков - граждан Украины, и на защиту юрлиц, там обслуживаются.
"Суть этой санкции - запрет на вывод денег за пределы Украины", - уточнила она.
К.Рожкова также отметила, что на сегодня банки с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, докапитализированы, имеют достаточно активов, в том числе ликвидных, для того, чтобы выполнять обязательства перед своими клиентами.
"Они остаются работать в Украине. И они не смогут вывести никакие средства за пределы Украины ", - подчеркнула заместитель главы НБУ.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины обнародовал инфографику, которая объясняет введенные санкции в отношении пяти банков с государственным российским капиталом.