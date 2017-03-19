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В банках сосредоточено 21 млрд грн вкладов украинских граждан - НБУ

В банках сосредоточено 21 млрд грн вкладов украинских граждан - НБУ

Киев • УНН

 • 13125 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На сегодня в банках с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, сосредоточено около 21 млрд грн вкладов украинских граждан. Об этом сегодня сказала заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Интер", передает УНН.

"На сегодняшний день в банках с государственным российским капиталом сосредоточено около 21 млрд грн вкладов, из которых гарантируется Фондом (Фонд гарантирования вкладов - ред.) 8,5 млрд грн", - сказала К.Рожкова.

По ее словам, санкция, которая применяется к этим банкам, в первую очередь, направлена ​​на защиту вкладчиков - граждан Украины, и на защиту юрлиц, там обслуживаются.

"Суть этой санкции - запрет на вывод денег за пределы Украины", - уточнила она.

К.Рожкова также отметила, что на сегодня банки с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, докапитализированы, имеют достаточно активов, в том числе ликвидных, для того, чтобы выполнять обязательства перед своими клиентами.

"Они остаются работать в Украине. И они не смогут вывести никакие средства за пределы Украины ", - подчеркнула заместитель главы НБУ.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины обнародовал инфографику, которая объясняет введенные санкции в отношении пяти банков с государственным российским капиталом.

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