У Росії з'явиться спеціальний "перевірений" інтернет для школярів

Цитата

"Сьогодні створюється так званий "білий" інтернет для школярів. Там теж є соцмережі, месенджери, але там перевірений зміст. Ми не йдемо по шляху заборони - ми йдемо по шляху тих можливостей, які дає цифрове освітнє середовище", - розповів Кравцов.

Деталі

За словами Кравцова, у шкільній мережі з'являться можливості дивитися кіно, відвідувати театри і музеї онлайн, читати книги.

"Ми даємо школярам можливість користуватися сучасними інструментами, але зміст буде відповідати цінностям, про які ми говоримо", - пояснив Кравцов.

Доповнення

21-річний блогер з російського міста Балашиха Степан Морков помер під час зйомок відео для соцмережі.

Нагадаємо, Роскомнагляд направив лист компанії Facebook Inc. з вимогою зняти усі обмеження з публікацій в Instagram, в яких звучить гімн Росії.

20 квітня ЗМІ повідомили, що муніципальний депутат з Анапи Амазасб Ейріян звернувся зі скаргою в Роскомнагляд після того, як Instagram видалив його "Сторіс", в якому він підспівує гімну Росії, озвученому по радіо. У Instagram заявили, що авторські права на контент належать творцям німецького серіалу "Все, що вважається". Спочатку депутат намагався поскаржитися в соцмережу, але "там незрозуміло", тому він звернувся в Роскомнагляд.