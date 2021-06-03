У Росії з'явиться спеціальний "перевірений" інтернет для школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Росії Міністерство освіти анонсувало створення "білого" інтернету для школярів. Там буде тільки контент з перевіреним вмістом. Про це повідомив міністр освіти Сергій Кравцов, передає УНН з посиланням на "Російську газету".
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"Сьогодні створюється так званий "білий" інтернет для школярів. Там теж є соцмережі, месенджери, але там перевірений зміст. Ми не йдемо по шляху заборони - ми йдемо по шляху тих можливостей, які дає цифрове освітнє середовище", - розповів Кравцов.
Деталі
За словами Кравцова, у шкільній мережі з'являться можливості дивитися кіно, відвідувати театри і музеї онлайн, читати книги.
"Ми даємо школярам можливість користуватися сучасними інструментами, але зміст буде відповідати цінностям, про які ми говоримо", - пояснив Кравцов.
Доповнення
21-річний блогер з російського міста Балашиха Степан Морков помер під час зйомок відео для соцмережі.
Нагадаємо, Роскомнагляд направив лист компанії Facebook Inc. з вимогою зняти усі обмеження з публікацій в Instagram, в яких звучить гімн Росії.
20 квітня ЗМІ повідомили, що муніципальний депутат з Анапи Амазасб Ейріян звернувся зі скаргою в Роскомнагляд після того, як Instagram видалив його "Сторіс", в якому він підспівує гімну Росії, озвученому по радіо. У Instagram заявили, що авторські права на контент належать творцям німецького серіалу "Все, що вважається". Спочатку депутат намагався поскаржитися в соцмережу, але "там незрозуміло", тому він звернувся в Роскомнагляд.