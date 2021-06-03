У Росії з'явиться спеціальний "перевірений" інтернет для школярів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 30678 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 109550 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 151806 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 135649 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 142123 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 99327 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 83635 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 187986 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88699 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 282094 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 60020 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 68761 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 23726 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 32491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 49057 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 154080 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 187993 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 282098 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 449210 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 435134 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 7578 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33690 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39113 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39533 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40457 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

У Росії з'явиться спеціальний "перевірений" інтернет для школярів

Київ • УНН

 • 19848 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. У Росії Міністерство освіти анонсувало створення "білого" інтернету для школярів. Там буде тільки контент з перевіреним вмістом. Про це повідомив міністр освіти Сергій Кравцов, передає УНН з посиланням на "Російську газету".

У Росії з'явиться спеціальний "перевірений" інтернет для школярів

Цитата

"Сьогодні створюється так званий "білий" інтернет для школярів. Там теж є соцмережі, месенджери, але там перевірений зміст. Ми не йдемо по шляху заборони - ми йдемо по шляху тих можливостей, які дає цифрове освітнє середовище", - розповів Кравцов.

Деталі

За словами Кравцова, у шкільній мережі з'являться можливості дивитися кіно, відвідувати театри і музеї онлайн, читати книги.

"Ми даємо школярам можливість користуватися сучасними інструментами, але зміст буде відповідати цінностям, про які ми говоримо", - пояснив Кравцов.

Доповнення

21-річний блогер з російського міста Балашиха Степан Морков помер під час зйомок відео для соцмережі.

Нагадаємо, Роскомнагляд направив лист компанії Facebook Inc. з вимогою зняти усі обмеження з публікацій в Instagram, в яких звучить гімн Росії.

20 квітня ЗМІ повідомили, що муніципальний депутат з Анапи Амазасб Ейріян звернувся зі скаргою в Роскомнагляд після того, як Instagram видалив його "Сторіс", в якому він підспівує гімну Росії, озвученому по радіо. У Instagram заявили, що авторські права на контент належать творцям німецького серіалу "Все, що вважається". Спочатку депутат намагався поскаржитися в соцмережу, але "там незрозуміло", тому він звернувся в Роскомнагляд.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45