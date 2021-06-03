В России появится специальный "проверенный" интернет для школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В России Министерство просвещения анонсировало создание "белого" интернета для школьников. Там будет только контент с проверенным содержанием. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает УНН со ссылкой на "Российскую газету".
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“Сегодня создается так называемый „белый“ интернет для школьников. Там тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда”, — рассказал Кравцов.
Детали
По словам Кравцова, в школьной сети появятся возможности смотреть кино, посещать театры и музеи онлайн, читать книги.
“Мы даем школьникам возможность пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать ценностям, о которых мы говорим”, — пояснил Кравцов.
Дополнение
21-летний блогер из российского города Балашиха Степан Моркио умер во время съемок видео соцсети.
Напомним, Роскомнадзор направил письмо компании Facebook Inc. с требованием снять все ограничения с публикаций в Instagram, в которых звучит гимн России.
20 апреля СМИ сообщили, что муниципальный депутат из Анапы Амазасб Эйриян обратился с жалобой в Роскомнадзор после того, как Instagram удалил его “сторис”, в котором он подпевает гимну России, звучащему по радио. В Instagram заявили, что авторские права на контент принадлежат создателям немецкого сериала “Всё, что считается”. Первоначально депутат пытался пожаловаться в соцсеть, но “там непонятно”, поэтому он обратился в Роскомнадзор.