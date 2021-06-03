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В России появится специальный "проверенный" интернет для школьников

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В России Министерство просвещения анонсировало создание "белого" интернета для школьников. Там будет только контент с проверенным содержанием. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает УНН со ссылкой на "Российскую газету".

В России появится специальный "проверенный" интернет для школьников

Цитата

“Сегодня создается так называемый „белый“ интернет для школьников. Там тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда”, — рассказал Кравцов.

Детали

По словам Кравцова, в школьной сети появятся возможности смотреть кино, посещать театры и музеи онлайн, читать книги.

“Мы даем школьникам возможность пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать ценностям, о которых мы говорим”, — пояснил Кравцов.

Дополнение

21-летний блогер из российского города Балашиха Степан Моркио умер во время съемок видео соцсети.

Напомним, Роскомнадзор направил письмо компании Facebook Inc. с требованием снять все ограничения с публикаций в Instagram, в которых звучит гимн России.

20 апреля СМИ сообщили, что муниципальный депутат из Анапы Амазасб Эйриян обратился с жалобой в Роскомнадзор после того, как Instagram удалил его “сторис”, в котором он подпевает гимну России, звучащему по радио. В Instagram заявили, что авторские права на контент принадлежат создателям немецкого сериала “Всё, что считается”. Первоначально депутат пытался пожаловаться в соцсеть, но “там непонятно”, поэтому он обратился в Роскомнадзор.

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