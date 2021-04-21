Роскомнадзор требует от Instagram "не обижать россиян": соцсеть удалила ролик с гимном России
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Роскомнадзор направил письмо компании Facebook Inc. с требованием снять все ограничения с публикаций в Instagram, в которых звучит гимн России, пишет УНН.
Детали
На сайте ведомства сообщается, что ограничения на материалы наложили “под мнимым предлогом нарушения авторских прав”. В Роскомнадзоре прямо не сказали, о каких ограничениях идет речь, но отметили, что “блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима”.
“В любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране. Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ”, — заявил Роскомнадзор.
Ранее
20 апреля СМИ сообщили, что муниципальный депутат из Анапы Амазасб Эйриян обратился с жалобой в Роскомнадзор после того, как Instagram удалил его “сторис”, в котором он подпевает гимну России, звучащему по радио. В Instagram заявили, что авторские права на контент принадлежат создателям немецкого сериала “Всё, что считается”. Первоначально депутат пытался пожаловаться в соцсеть, но “там непонятно”, поэтому он обратился в Роскомнадзор.