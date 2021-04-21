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Роскомнадзор вимагає від Instagram "не ображати росіян": соцмережа видалила ролик з гімном Росії

Київ • УНН

 • 14657 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Роскомнадзор направив лист компанії Facebook Inc. з вимогою зняти усі обмеження з публікацій в Instagram, в яких звучить гімн Росії, пише УНН.

Деталі

На сайті відомства повідомляється, що обмеження на матеріали наклали “під приводом нібито порушення авторських прав”. У Роскомнадзорі прямо не сказали, про які обмеження йдеться, але відзначили, що “блокування матеріалів, що містять фрагменти державного гімну РФ, є неприпустимим”.

“У будь-якій країні світу демонстрація державної символіки її громадянами в публічному просторі є виразом поважного ставлення до своєї країни. Систематичні і цілеспрямовані спроби західних соцмереж блокування контенту, що містить державні символи Росії, ображають громадян Російської Федерації. Закликаємо соціальні мережі шанобливо ставитися до значущих для росіян офіційних символів РФ”, — заявив Роскомнадзор.

Раніше

20 квітня ЗМІ повідомили, що муніципальний депутат з Анапи Амазасб Ейріян звернувся зі скаргою в Роскомнадзор після того, як Instagram видалив його “сторіс”, в якій він підспівує гімну Росії, що звучить по радіо. У Instagram заявили, що авторські права на контент належать творцям німецького серіалу “Все, що вважається”. Спочатку депутат намагався поскаржитися в соцмережу, але “там незрозуміло”, тому він звернувся в Роскомнадзор.

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