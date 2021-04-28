В России погиб блоггер, снимая TikTok
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. 21-летний блогер из российского города Балашиха Степан Моркио умер во время съемок видео соцсети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СК России по Московской области.
Детали
Блогер вместе со своим братом осуществляли постановку трюка на автомобиле, фиксируя все происходящее на видеокамеру и транслируя в прямом эфире в одной из социальных сетей. В ходе выполнения трюка, 24-летний парень, управляя автомобилем совершил наезд на своего брата.
В результате смерть 21-летнего блогера наступила на месте происшествия от полученных повреждений.
Издание Mash пишет, что блогер планировал забраться на полутораметровый постамент из рулонов туалетной бумаги в то время как его 24-летний двоюродный брат должен был проехать сквозь эту гору. Такое постановление было сделано для видео в TikTok.
Морковь должен был прыгнуть и приземлиться на землю, однако он зацепился за крышу машины, несколько раз перевернулся и ударился головой об асфальт.
Относительно его брата избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину мужчина признал в полном объеме.
Напомним
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