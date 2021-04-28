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У Росії загинув блогер, знімаючи TikTok

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. 21-річний блогер з російського міста Балашиха Степан Морков помер під час зйомок відео для соцмережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на СК Росії у Московській області.

Деталі

Блогер разом зі своїм братом здійснювали постановку трюку на автомобілі, фіксуючи все, що відбувається на відеокамеру і транслюючи в прямому ефірі в одній із соціальних мереж. В ході виконання трюку, 24-річний хлопець, керуючи автомобілем скоїв наїзд на свого брата.

В результаті смерть 21-річного блогера настала на місці події від отриманих ушкоджень. 

Видання Mash пише, що блогер планував забратися на півтораметровий постамент з рулонів туалетного паперу в той час як його 24-річний двоюрідний брат повинен був проїхати крізь цю гору. Така постанова була зроблена для відео в TikTok.

Морков повинен був стрибнути і приземлитися на землю, проте він зачепився за дах машини, кілька разів перекрутився і вдарився головою об асфальт.

Стосовно його брата обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Свою вину чоловік визнав в повному обсязі.

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