У росії зупиняють виробництво кораблів через брак іноземних комплектуючих - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На російських верфях склалась критична ситуація щодо виконання існуючих контрактів з будівництва та обслуговування військових кораблів. Причини: важке фінансове становище та відсутність іноземних комплектуючих. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки у Facebook, передає УНН.
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Зокрема, за даними розвідки, АТ "Восточная верфь" (Владивосток) має виконати державні замовлення на загальну суму 35 млрд руб. В тому числі будівництво та постачання двох морських танкерів, двох малих ракетних кораблів, двох пересувних морських причалів, ремонт та сервісне обслуговування кораблів та катерів різних типів.
Втім, з листа військового представника МО РФ стає зрозумілим, що на початок квітня 2022 року через скрутне фінансове становище всі роботи призупинено. Проводиться звільнення персоналу, а строки виконання контрактів зірвано. Саме підприємства готують до початку процедури банкрутства.
Наступний лист військового представника свідчить про тотальну нестачу іноземних компонентів для продовження робіт з будівництва військових кораблів та систем для них. В перелік обладнання виробництво яких довелось зупинити, зокрема входять рульові колонки, навігаційні комплекси, радіостанції. Автори листа повідомляють про неможливість знайти російські або азійські замінники імпортних комплектуючих, повідомили у розвідці.
Також зупинено виробництво порохових зарядів для морської артилерії через відсутність іноземних компонентів та відсутність російських аналогів.
"Очевидно, що російський військово-промисловий комплекс залишається залежним від імпортних високих технологій. Без постачання яких РФ не здатна продовжити виробництво сучасної зброї", - резюмували у ГУР.