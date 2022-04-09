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В россии останавливают производство кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих - разведка

Киев • УНН

 • 201742 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На российских верфях сложилась критическая ситуация по выполнению существующих контрактов по строительству и обслуживанию военных кораблей. Причины: тяжелое финансовое положение и отсутствие иностранных комплектующих. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки в Facebook, передает УНН.

В россии останавливают производство кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих - разведка

Детали

В частности, по данным разведки, АО "Восточная верфь" (Владивосток) должно выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд руб. В том числе строительство и поставку двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров различных типов.

Впрочем, из письма военного представителя МО РФ становится понятным, что на начало апреля 2022 года из-за трудного финансового положения все работы приостановлены. Проводится увольнение персонала, а сроки исполнения контрактов сорваны. Сами предприятия готовят к началу процедуры банкротства.

Следующее письмо военного представителя свидетельствует о тотальной нехватке иностранных компонентов для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них. В перечень оборудования производство которого пришлось остановить, в частности входят рулевые колонки, навигационные комплексы, радиостанции. Авторы письма сообщают о невозможности найти российские или азиатские заменители импортных комплектующих, сообщили в разведке.

Также остановлено производство пороховых зарядов для морской артиллерии из-за отсутствия иностранных компонентов и отсутствия российских аналогов.

"Очевидно, что российский военно-промышленный комплекс остается зависимым от импортных высоких технологий. Без поставок которых РФ не способна продолжить производство современного оружия", - резюмировали в ГУР.

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