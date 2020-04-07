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У Росії знову закликали політиків ЄС, США і Великої Британії відмовитися від санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Голова комітету Держдуми з міжнародних справ, глава міжнародного громадського фонду "Російський фонд миру" Леонід Слуцький у вівторок закликав політиків ЄС, США, Великої Британії відмовитися від санкцій на фоні пандемії коронавірусу. Текст звернення опубліковано на сайті фонду, передає УНН.

"Країни Заходу, що називають себе демократичними, застосували різного роду санкції майже щодо третини земної кулі і не мають наміру їх послаблювати навіть на тлі боротьби з коронавірусом. Подібна антигуманна лінія ускладнює отримання якісної медичної допомоги для громадян таких країн, як Іран і Венесуела, а також не сприяє ефективному відновленню національних економік, в тому числі держав Європейського континенту", - йдеться в заяві Слуцького.

Він згадав провал на майданчику Генасамблеї ООН декларації РФ щодо відмови від односторонніх санкцій, який заблокували США, Євросоюз і Велика Британія.

"Як глава Російського фонду миру і Голова Комітету Державної Думи РФ з міжнародних справ я звертаюся до всіх розсудливих політиків в керівництві Європейського Союзу, США, Великої Британії, провідних міжнародних і міжпарламентських організацій із закликом відмовитися від деструктивної санкційної політики", - наголосив Слуцький.

Як повідомляв УНН, раніше в ЄС заявили, що санкції не заважають Росії боротися зі спалахом коронавірусу.

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