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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86638 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100626 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102786 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102019 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110172 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99321 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104575 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131419 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130413 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В России вновь призвали политиков ЕС, США и Великобритании отказаться от санкций

В России вновь призвали политиков ЕС, США и Великобритании отказаться от санкций

Киев  •  УНН

 • 26747 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава международного общественного фонда "Российский фонд мира" Леонид Слуцкий во вторник призвал политиков ЕС, США, Великобритании отказаться от санкций на фоне пандемии коронавируса. Текст обращения опубликован на сайте фонда, передаёт УНН.

“Называющие себя демократическими страны Запада наложили различного рода санкции почти на треть земного шара и не намерены их ослаблять даже на фоне борьбы с коронавирусом. Подобная антигуманная линия затрудняет получение качественной медицинской помощи для граждан таких стран, как Иран и Венесуэла, а также не способствует эффективному восстановлению национальных экономик, в том числе государств Европейского континента”, — говорится в заявлении Слуцкого.

Он упомянул провал на площадке Генассамблеи ООН декларации РФ относительно отказа от односторонних санкций, который заблокировали США, Евросоюз и Великобритания.

“Как глава Российского фонда мира и Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам я обращаюсь ко всем здравомыслящим политикам в руководстве Европейского Союза, США, Великобритании, ведущих международных и межпарламентских организаций с призывом отказаться от деструктивной санкционной политики”, — подчеркнул Слуцкий.

Как сообщал УНН, ранее в ЕС заявили, что санкции не мешают России бороться с вспышкой коронавируса.

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