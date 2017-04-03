У Росії знищили майже 11 тисяч тонн санкційних продуктів з 2015 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Россільгоспнагляд із серпня 2015 року знищив близько 11 тис. тонн продуктів, які надійшли з країн, стосовно яких Росія ввела продовольче ембарго, передає УНН з посиланням на прес-службу Россільгоспнагляду.
“На 3 квітня 2017 року затримано 10 816 тонн контрабандної рослинної харчової продукції, з яких знищено 10 670 тонн. Затримано 465 тонн харчової продукції тваринного походження, знищено 402 тонни”, — заявили в Россільгоспнагляді.
Як повідомляв УНН, Мінекономрозвитку підбило підсумки експорту України за 2016 рік.