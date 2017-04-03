В России уничтожили почти 11 тыс. тонн санкционных продуктов с 2015 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Россельхознадзор с августа 2015 уничтожил около 11 тыс. тонн продуктов, поступивших из стран, в отношении которых Россия ввела продовольственное эмбарго, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
“На 3 апреля 2017 задержано 10 816 тонн контрабандной растительного пищевой продукции, из которых уничтожено 10 670 тонн. Задержаны 465 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 402 тонны”, — заявили в Россельхознадзоре.
Как сообщал УНН, Минэкономразвития подвело итоги экспорта Украины за 2016 год.