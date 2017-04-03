В России уничтожили почти 11 тыс. тонн санкционных продуктов с 2015 года

“На 3 апреля 2017 задержано 10 816 тонн контрабандной растительного пищевой продукции, из которых уничтожено 10 670 тонн. Задержаны 465 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 402 тонны”, — заявили в Россельхознадзоре.

Как сообщал УНН, Минэкономразвития подвело итоги экспорта Украины за 2016 год.