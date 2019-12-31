У Росії здійснив вимушену посадку пасажирський літак через несправність двигуна
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Літак авіакомпанії "Уральські авіалінії", що прямував з Новосибірська до Москви, зробив вимушену посадку в аеропорту Єкатеринбурга через несправність одного з двигунів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Під час виконання рейсу за маршрутом Новосибірськ - Москва спрацювала індикація несправності одного з двигунів. Командир повітряного судна прийняв рішення про вимушену посадку в Кольцово. Посадка благополучно, пасажири на час очікування вильоту будуть забезпечені всім необхідним", - повідомили в пресслужбі авіаперевізника.
У пресслужбі Кольцово уточнили, що аеропорт без обмежень приймає і відправляє повітряні судна.
Нагадаємо, в Аргентині приватний літак здійснив аварійну посадку на кукурудзяне поле.