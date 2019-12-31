В России совершил вынужденную посадку пассажирский самолет из-за неисправности двигателя

"Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск - Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка благополучно, пассажиры на время ожидания вылета будут обеспечены всем необходимым", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В пресс-службе Кольцово уточнили, что аэропорт без ограничений принимает и отправляет воздушные суда.

Напомним, в Аргентине частный самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле.