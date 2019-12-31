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В России совершил вынужденную посадку пассажирский самолет из-за неисправности двигателя

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за неисправности одного из двигателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск - Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка благополучно, пассажиры на время ожидания вылета будут обеспечены всем необходимым", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В пресс-службе Кольцово уточнили, что аэропорт без ограничений принимает и отправляет воздушные суда.

Напомним, в Аргентине частный самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле.

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