У росії заявили, що ремонтні роботи Кримського мосту планують закінчити до березня 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На Кримському мосту завершили насування другого прольоту лівої автодорожньої частини, а наступного місяця будівельники покладуть два шари асфальтобетону, відновлять інженерні системи, освітлення та бар'єрну огорожу. Про це повідомив російський віце-прем'єр марат хуснуллін, передає УНН.
Цитата
"На Кримському мосту завершено насування другого прольоту по лівій стороні автомобільної частини. Через кілька днів проліт займе своє проектне положення. Надвижка першого прольоту була виконана кілька днів тому, він уже зайняв своє місце на опорах мосту. Можна сказати, що закінчено практично половину запланованих робіт із заміни прольотів лівого боку", - повідомив хуснуллін.
Він додав, що наступного місяця всі чотири нових прольоти лівого боку займуть своє проектне положення і можна буде приступати до фінальних робіт. Фахівці мають укласти два шари асфальтобетону, відновити інженерні системи, освітлення та бар'єрну огорожу.
Нагадаємо
На початку грудня російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини Кримського мосту після вибуху.