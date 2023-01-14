В россии заявили, что ремонтные работы Крымского моста планируют закончить до марта 2023 года

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"На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Через несколько дней пролет займет свое проектное положение. Надвижка первого пролета была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны", - сообщил хуснуллин.

Он добавил, что в следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение и можно будет приступать к финальным работам. Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.

Напомним

В начале декабря российские СМИ сообщили об открытии автомобильной части Крымского моста после взрыва.