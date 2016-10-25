У Росії заявили, що не отримували звернень стосовно відмови у передачі О.Сенцова

“Я займаюся всіма зверненнями Лутковської — вони у мене на особливому контролі, з цього питання до мене ще не прийшло звернень. Якщо вони дійсно є громадянами Росії, то згідно з Конституцією, вони не можуть бути видані іншій державі”, — заявила Т.Москалькова.

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Раніше В.Лутковська заявила, що має намір звернутися до своєї російської колеги Т.Москалькової з вимогою пояснити причини відмови екстрадиції українських політв’язнів О.Сенцова та О.Кольченка.

Як повідомляв УНН, 21 жовтня Російська Федерація відмовила Україні у видачі Олега Сенцова та Олександра Кольченка.