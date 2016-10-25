В России заявили, что не получали обращений относительно отказа в передаче О.Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пока не получала обращений от Омбудсмена Украины Валерии Лутковской с просьбой проверить основания для отказа в передаче осужденных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Я занимаюсь всеми обращениями Лутковской - они у меня на особом контроле, по этому вопросу ко мне еще не приходило обращений. Если они действительно являются гражданами России, то согласно Конституции, они не могут быть выданы другому государству", - заявила Т.Москалькова.
Ранее В.Лутковская заявила, что намерена обратиться к российской коллеге Т.Москальковой с требованием объяснить причины отказа экстрадиции украинских политзаключенных О.Сенцова и А.Кольченко.
Как сообщал УНН, 21 октября Российская Федерация отказала Украине в выдаче Олега Сенцова и Александра Кольченко.