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15 марта, 19:03 • 116650 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171327 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141051 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133308 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114361 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106373 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102101 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России заявили, что не получали обращений относительно отказа в передаче О.Сенцова

В России заявили, что не получали обращений относительно отказа в передаче О.Сенцова

Киев • УНН

 • 6791 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пока не получала обращений от Омбудсмена Украины Валерии Лутковской с просьбой проверить основания для отказа в передаче осужденных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Я занимаюсь всеми обращениями Лутковской - они у меня на особом контроле, по этому вопросу ко мне еще не приходило обращений. Если они действительно являются гражданами России, то согласно Конституции, они не могут быть выданы другому государству", - заявила Т.Москалькова.

Ранее В.Лутковская заявила, что намерена обратиться к российской коллеге Т.Москальковой с требованием объяснить причины отказа экстрадиции украинских политзаключенных О.Сенцова и А.Кольченко.

Как сообщал УНН, 21 октября Российская Федерация отказала Украине в выдаче Олега Сенцова и Александра Кольченко.

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