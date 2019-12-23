У Росії заявили, що готові надати дані для суду по MH17 в березні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Росія готова надати наявні в неї дані про катастрофу Boeing рейсу MH17 над Донбасом для нового судового слухання в Нідерландах. Про це заявив у понеділок на прес-конференції постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми готові взаємодіяти в проясненні всіх обставин даного інциденту. Мені відомо, що в березні почнуться судові слухання в Нідерландах з цього приводу. У тому числі і в цьому контексті ми готові надати наявні у нас дані”, — сказав він, коментуючи запит МЗС Нідерландів до Росії про співпрацю в розслідуванні незакриття повітряного простору над східною Україною в день аварії MH17.
Раніше про відповідне прохання на адресу РФ повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, пише агентство.
Раніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що Україна відкрита до діалогу і готова сприяти в розслідуванні справи про збиття літака рейсу МН17 на Донбасі в липні 2014 року.
Нагадаємо, п’ять років тому — 17 липень 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.