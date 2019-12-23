У Росії заявили, що готові надати дані для суду по MH17 в березні

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Росія готова надати наявні в неї дані про катастрофу Boeing рейсу MH17 над Донбасом для нового судового слухання в Нідерландах. Про це заявив у понеділок на прес-конференції постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, передає УНН з посиланням на ТАСС.