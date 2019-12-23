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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 3305 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 126656 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 132396 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 156611 просмотра

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5 марта, 13:05 • 113440 просмотра

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В России заявили, что готовы предоставить данные для суда по MH17 в марте

В России заявили, что готовы предоставить данные для суда по MH17 в марте

Киев  •  УНН

 • 10499 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Россия готова предоставить имеющиеся у нее данные о крушении Boeing рейса MH17 над Донбассом для нового судебного слушания в Нидерландах. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные”, — сказал он, комментируя запрос МИД Нидерландов к России о сотрудничестве в расследовании незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.

Ранее о соответствующей просьбе в адрес РФ сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет агентство.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Украина открыта к диалогу и готова содействовать в расследовании дела о сбитии самолета рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года.

Напомним, пять лет назад — 17 июля 2014 — на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

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