У росії заявили про падіння дрона на аеродромі у калузькій області, попередньо пошкоджено літак
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У росії заявили про падіння безпілотника на території аеродрому у калузькій області, попередньо, пошкоджено літак. Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, пише УНН.
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За даними "Бази", дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці 21 серпня. "За попередньою інформацією, в результаті падіння отримав пошкодження літак, що не використовується, що знаходиться на аеродромі. Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури немає", - ідеться у повідомленні.
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