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У росії заявили про падіння дрона на аеродромі у калузькій області, попередньо пошкоджено літак

У росії заявили про падіння дрона на аеродромі у калузькій області, попередньо пошкоджено літак

Київ • УНН

 • 2245436 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У росії заявили про падіння безпілотника на території аеродрому у калузькій області, попередньо, пошкоджено літак. Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, пише УНН.

Деталі

За даними "Бази", дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці 21 серпня. "За попередньою інформацією, в результаті падіння отримав пошкодження літак, що не використовується, що знаходиться на аеродромі. Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури немає", - ідеться у повідомленні.

Раніше

Губернатор регіону владислав шапша повідомляв, що на території кіровського району було нібито відбито "атаку БПЛА".

Нагадаємо

У москві та підмосков'ї нібито ліквідували два БПЛА.

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