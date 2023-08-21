У росії заявили про падіння дрона на аеродромі у калузькій області, попередньо пошкоджено літак

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За даними "Бази", дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці 21 серпня. "За попередньою інформацією, в результаті падіння отримав пошкодження літак, що не використовується, що знаходиться на аеродромі. Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури немає", - ідеться у повідомленні.

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