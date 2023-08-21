В россии заявили о падении дрона на аэродроме в калужской области, предварительно поврежден самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В россии заявили о падении беспилотника на территории аэродрома в калужской области, предварительно, поврежден самолет. Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza, пишет УНН.
Детали
По данным "Базы", дрон-камикадзе упал на территории аэродрома утром 21 августа. "По предварительной информации, в результате падения получил повреждения неиспользуемый самолет, находящийся на аэродроме. Пострадавших и других разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
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