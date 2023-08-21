В россии заявили о падении дрона на аэродроме в калужской области, предварительно поврежден самолет

Детали

По данным "Базы", дрон-камикадзе упал на территории аэродрома утром 21 августа. "По предварительной информации, в результате падения получил повреждения неиспользуемый самолет, находящийся на аэродроме. Пострадавших и других разрушений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

Ранее

Губернатор региона владислав шапша сообщал, что на территории кировского района была якобы отражена "атака БПЛА".

Напомним

В москве и подмосковье якобы ликвидировали два БПЛА.