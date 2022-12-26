У росії заявили про готовність постачати газ до Європи через "Ямал-Європа"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Москва готова відновити постачання газу в Європу через газопровід “Ямал-Європа”. Про це заявив віце-прем’єр-міністр росії Олександр Новак російським ЗМІ, передає УНН.
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"Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, і ми маємо всі можливості для відновлення поставок. Наприклад, газопровід «Ямал-Європа», зупинений з політичних причин, залишається невикористаним", - каже Новак.
Газопровід "Ямал-Європа" зазвичай тече на захід, але з грудня 2021 року його здебільшого реверсували, оскільки Польща відмовилася від закупівель у країни-агресора на користь використання газу, який зберігається в Німеччині.
У травні Варшава розірвала угоду з росією, відмовившись платити в рублях.
Російський постачальник "Газпром" у відповідь припинив постачання, а також заявив, що більше не зможе експортувати газ через Польщу після того, як Москва ввела санкції проти фірми, яка володіє польською ділянкою газопроводу "Ямал-Європа".
Додамо
Росія домовилася з Азербайджаном збільшити постачання газу для його внутрішнього споживання, у майбутньому може обговорити й свопові постачання.
Нагадаємо
Країни ЄС скоротили кількість природного газу, яку споживають, на 20 відсотків за останні чотири місяці, адаптуючись до енергетичної кризи, повідомило статистичне агентство блоку.