Деталі

Загалом це число було вищим, ніж добровільна мета у 15 відсотків, яку держави-члени Європейського союзу підписали у серпні.

За даними Євростату, Фінляндія очолила падіння: у період із серпня по листопад споживання газу знизилося на 53 відсотки порівняно із середнім споживанням за цей період з 2017 по 2021 рік.

У всіх країнах ЄС, крім двох, спостерігалося зниження, при цьому найбільші економіки Німеччини та Франції скоротили кількість газу, що споживається, на 25 і 20 відсотків відповідно за цей період.

Мальта та Словаччина продемонстрували зростання споживання газу менш як на 10 відсотків за ці чотири місяці. Кіпр є єдиною країною ЄС, яка не використовує природний газ.

Контекст

ЄС у понеділок погодив стелю цін на газ, яка набуде чинності, якщо вартість газу підніметься до історичного максимуму, досягнутого у серпні.

Після кількох місяців суперечок цінова межа була встановлена на рівні 180 євро за мегават-годину для ф'ючерсних контрактів, що майже вдвічі менше, ніж у серпні, коли вона досягла майже 340 євро.

У вівторок європейський стандарт ф'ючерсів на газ торгувався близько 107 євро за мегават-годину.

Обмеження може бути активоване лише в тому випадку, якщо воно перевищує поріг протягом трьох днів поспіль, і лише в тому випадку, якщо буде перевищено світову ціну, сплачену за скраплений природний газ більш ніж на 35 євро.

Комісія також залишила за собою право призупинити дію механізму обмеження цін, якщо виявиться, що він викликає проблеми з постачанням.

кремль розкритикував обмеження цін ЄС як «порушення ринкового ціноутворення».