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ЕС сократил потребление газа на 20% за последние четыре месяца: кто лидирует

Киев • УНН

 • 577695 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Страны ЕС сократили количество потребляемого природного газа на 20 процентов за последние четыре месяца, адаптируясь к энергетическому кризису, сообщило статистическое агентство блока, информирует УНН.

Детали

В целом, это число было выше, чем добровольная цель в 15 процентов, которую государства-члены Европейского союза подписали в августе.

По данным Евростата, Финляндия возглавила падение: в период с августа по ноябрь потребление газа снизилось на 53 процента по сравнению со средним потреблением за этот период с 2017 по 2021 год.

Во всех странах ЕС, кроме двух, наблюдалось снижение, при этом крупнейшие экономики Германии и Франции сократили количество потребляемого газа на 25 и 20 процентов соответственно за этот период.

Мальта и Словакия продемонстрировали рост потребления газа менее чем на 10 процентов за эти четыре месяца. Кипр является единственной страной ЕС, не использующей природный газ.

Контекст

ЕС в понедельник согласовал потолок цен на газ, который вступит в силу, если стоимость газа поднимется до исторического максимума, достигнутого в августе.

После нескольких месяцев споров ценовой предел был установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час для фьючерсных контрактов, что почти вдвое меньше, чем в августе, когда он достиг почти 340 евро.

Во вторник европейский стандарт фьючерсов на газ торговался около 107 евро за мегаватт-час.

Ограничение может быть активировано только в том случае, если оно превышает порог в течение трех дней подряд, и только в том случае, если будет превышена мировая цена, уплаченная за сжиженный природный газ более чем на 35 евро.

Комиссия также оставила за собой право приостановить действие механизма ограничения цен, если окажется, что он вызывает проблемы со снабжением.

кремль раскритиковал ограничение цен ЕС как «нарушение рыночного ценообразования».

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