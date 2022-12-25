Росія домовилася з Азербайджаном збільшити постачання газу

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"З Азербайджаном є домовленість про збільшення наших постачань, оскільки у них поки що є дефіцит газу. Надалі, коли вони збільшать видобуток газу, ми зможемо обговорити і свопи", — сказав він.

Деталі

Новак також зазначив, що Росія обговорює зростання постачання газу для внутрішніх ринків Казахстану та Узбекистану на тлі збільшення споживання ними цього виду палива.

Крім того, за його словами, Росія у дальній перспективі може спрямувати свій природний газ на ринки Афганістану та Пакистану.

Доповнення

Зазначимо, що Азербайджан став однією з азійських країн, що підписали угоду про постачання електроенергії Угорщині та Румунії. Роботи з прокладання 1195-кілометрового електричного кабелю стартують у вересні 2023-го і триватимуть шість років.