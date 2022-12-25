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Росія домовилася з Азербайджаном збільшити постачання газу

Росія домовилася з Азербайджаном збільшити постачання газу

Київ • УНН

 • 421286 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Росія домовилася з Азербайджаном збільшити постачання газу для його внутрішнього споживання, у майбутньому може обговорити й свопові постачання. Про це заявив в інтерв'ю росЗМІ віце-прем'єр РФ Олександр Новак, передає УНН.

Цитата

"З Азербайджаном є домовленість про збільшення наших постачань, оскільки у них поки що є дефіцит газу. Надалі, коли вони збільшать видобуток газу, ми зможемо обговорити і свопи", — сказав він.

Деталі

Новак також зазначив, що Росія обговорює зростання постачання газу для внутрішніх ринків Казахстану та Узбекистану на тлі збільшення споживання ними цього виду палива.

Крім того, за його словами, Росія у дальній перспективі може спрямувати свій природний газ на ринки Афганістану та Пакистану.

Доповнення

Зазначимо, що Азербайджан став однією з азійських країн, що підписали угоду про постачання електроенергії Угорщині та Румунії. Роботи з прокладання 1195-кілометрового електричного кабелю стартують у вересні 2023-го і триватимуть шість років.

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