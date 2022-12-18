Азербайджан та Грузія постачатимуть електроенергію до ЄС по дну Чорного моря

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“Уряди Румунії, Угорщини, Грузії та Азербайджану підписали в суботу в Бухаресті угоду в енергетичній сфері, яка дозволить транспортувати енергію за маршрутом Південний Кавказ — Європа через Чорне море”, — йдеться у повідомленні.

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Метою партнерства є будівництво підводного кабелю, який транспортуватиме електроенергію через Чорне море з Азербайджану та Грузії до Румунії та Угорщини. Кабель буде побудований за шість років, він досягне Румунії і матиме довжину 1195 км, з яких 1100 км підводний і 95 км наземний.

Угода між чотирма урядами забезпечить фінансову та технічну основу для реалізації проекту підводного кабелю для транспортування електроенергії з відновлюваних джерел між Румунією та Азербайджаном через Грузію та Чорне море, а згодом і для транспортування цього енергії до Угорщини та решти Європи, показали Адміністрація Президента з Румунії.

Нагадаємо

Після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, ЄС ввели 9 санкційних пакетів проти Росії, останній який затвердили 16 грудня.

Країни Європейського Союзу хочу повністю відмовитися від російського газу, нафти та енергоносіїв.