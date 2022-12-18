Азербайджан та Грузія постачатимуть електроенергію до ЄС по дну Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Азербайджан та Грузія підписали угоду про постачання електроенергії Угорщині та Румунії. Роботи з прокладання 1195-кілометрового електричного кабелю стартують у вересні 2023-го і триватимуть шість років. Політики вважають, що знизити залежність європейських країн від російської енергії.
Про це повідомляє УНН з посиланням на румунську службу Радіо Свободу.
Цитата
“Уряди Румунії, Угорщини, Грузії та Азербайджану підписали в суботу в Бухаресті угоду в енергетичній сфері, яка дозволить транспортувати енергію за маршрутом Південний Кавказ — Європа через Чорне море”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Метою партнерства є будівництво підводного кабелю, який транспортуватиме електроенергію через Чорне море з Азербайджану та Грузії до Румунії та Угорщини. Кабель буде побудований за шість років, він досягне Румунії і матиме довжину 1195 км, з яких 1100 км підводний і 95 км наземний.
Угода між чотирма урядами забезпечить фінансову та технічну основу для реалізації проекту підводного кабелю для транспортування електроенергії з відновлюваних джерел між Румунією та Азербайджаном через Грузію та Чорне море, а згодом і для транспортування цього енергії до Угорщини та решти Європи, показали Адміністрація Президента з Румунії.
Нагадаємо
Після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, ЄС ввели 9 санкційних пакетів проти Росії, останній який затвердили 16 грудня.
Країни Європейського Союзу хочу повністю відмовитися від російського газу, нафти та енергоносіїв.