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Азербайджан и Грузия будут поставлять электроэнергию в ЕС по дну Черного моря

Азербайджан и Грузия будут поставлять электроэнергию в ЕС по дну Черного моря

Киев • УНН

 • 571009 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Азербайджан и Грузия подписали соглашение о поставках электроэнергии в Венгрии и Румынии. Работы по прокладке 1195-километрового электрического кабеля стартуют в сентябре 2023-го и продлятся шесть лет. Политики считают, что снизить зависимость европейских стран от российской энергии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынскую службу Радио Свободу.

Цитата

“Правительства Румынии, Венгрии, Грузии и Азербайджана подписали в субботу в Бухаресте соглашение в энергетической сфере, которое позволит транспортировать энергию по маршруту Южный Кавказ — Европа через Черное море”, — говорится в сообщении.

Детали

Целью партнерства является строительство подводного кабеля, который будет транспортировать электроэнергию через Черное море из Азербайджана и Грузии в Румынию и Венгрии. Кабель будет построен за шесть лет, он достигнет Румынии и будет иметь длину 1195 км, из которых 1100 км подводный и 95 км наземный.

Соглашение между четырьмя правительствами обеспечит финансовую и техническую основу для реализации проекта подводного кабеля для транспортировки электроэнергии из возобновляемых источников между Румынией и Азербайджаном через Грузию и Черное море, а впоследствии и для транспортировки этой энергии до Венгрии и остальной Европы, показали Администрация Президента из Румынии.

Напомним

После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, ЕС ввели 9 санкционных пакетов против России, последний который утвердили 16 декабря.

Страны Европейского Союза хочу полностью отказаться от российского газа, нефти и энергоносителей.

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