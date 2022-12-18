Азербайджан и Грузия будут поставлять электроэнергию в ЕС по дну Черного моря

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“Правительства Румынии, Венгрии, Грузии и Азербайджана подписали в субботу в Бухаресте соглашение в энергетической сфере, которое позволит транспортировать энергию по маршруту Южный Кавказ — Европа через Черное море”, — говорится в сообщении.

Детали

Целью партнерства является строительство подводного кабеля, который будет транспортировать электроэнергию через Черное море из Азербайджана и Грузии в Румынию и Венгрии. Кабель будет построен за шесть лет, он достигнет Румынии и будет иметь длину 1195 км, из которых 1100 км подводный и 95 км наземный.

Соглашение между четырьмя правительствами обеспечит финансовую и техническую основу для реализации проекта подводного кабеля для транспортировки электроэнергии из возобновляемых источников между Румынией и Азербайджаном через Грузию и Черное море, а впоследствии и для транспортировки этой энергии до Венгрии и остальной Европы, показали Администрация Президента из Румынии.

Напомним

После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, ЕС ввели 9 санкционных пакетов против России, последний который утвердили 16 декабря.

Страны Европейского Союза хочу полностью отказаться от российского газа, нефти и энергоносителей.