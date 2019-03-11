У Росії затримали кримськотатарських активістів

КИЇВ. 11 березня. УНН. На в’їзді в російський Ростов-на-Дону місцева поліція затримала чотирьох кримськотатарських активістів, які їхали на засідання суду над іншими активістами з Криму у справі організації “Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомляє УНН із посиланням на організацію “Кримська солідарність”, членами якої є затримані.