У Росії затримали кримськотатарських активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На в’їзді в російський Ростов-на-Дону місцева поліція затримала чотирьох кримськотатарських активістів, які їхали на засідання суду над іншими активістами з Криму у справі організації “Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомляє УНН із посиланням на організацію “Кримська солідарність”, членами якої є затримані.
У повідомленні йдеться, що у ніч на 11 березня співробітниками місцевої дорожньо-постової служби була зупинена машина з кримськими активістами. Через деякий час до їх машини під’їхали інші співробітники поліції, оглянули машину, перевіривши і записавши їх паспортні дані.
Додається, що у активістів вилучили особисті документи, після чого зажадали прослідувати до райвідділу місцевої поліції.
Наразі всіх затриманих відпустили, перевіривши їх паспортні дані у базі даних у відділі російської поліції.
Як повідомляв УНН, 6 березня підконтрольний Кремлю так званий “Верховний суд Криму” подовжив арешт фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір” Марлену Асанову, Сейрану Салієву, Мемету Бєлялову та Ернесу Аметову до квітня 2019 року.
Нагадаємо, “Верховний суд Криму” залишив під вартою фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Тимура Ібрагімова до 9 квітня 2019 року.
Зазначимо, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь в забороненій в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що ФСБ РФ заявила про ліквідацію у Бахчисараї осередку організації “Хізб ут-Тахрір”.