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В России задержали крымскотатарских активистов

В России задержали крымскотатарских активистов

Киев  •  УНН

 • 8600 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. На въезде в российский Ростов-на-Дону местная полиция задержала четырех крымскотатарских активистов, которые ехали на заседание суда над другими активистами из Крыма в деле организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает УНН со ссылкой на организацию "Крымская солидарность", членами которой являются задержанные.

В сообщении говорится, что в ночь на 11 марта сотрудниками местной дорожно-постовой службы была остановлена машина с крымскими активистами. Через некоторое время к их машине подъехали другие сотрудники полиции, осмотрели машину, проверив и записав их паспортные данные.

Добавляется, что у активистов изъяли личные документы, после чего потребовали проследовать в райотдел местной полиции.

В настоящее время все задержанные были отпущены. Полиция предварительно проверила их паспортные данные в базе данных в отделе российской полиции.

Как сообщал УНН, 6 марта подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд Крыма" продлил арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Марлену Асанову, Сейран Салиеву, Мемета Белялов и Эрнест Аметову до апреля 2019 года.

Напомним, "Верховный суд Крыма" оставил под стражей фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова до 9 апреля 2019 года.

Отметим, в октябре 2017 российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, ранее УНН сообщал, что ФСБ РФ заявила о ликвидации в Бахчисарае ячейки организации «Хизб ут-Тахрир".

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