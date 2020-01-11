У Росії заступник міністра виявив хабар в новорічних подарунках
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Заступник міністра транспорту Росії Володимир Токарєв випадково виявив хабар в розмірі 10 тис. доларів, розбираючи традиційні подарункові пакети з цукерками, пляшками і календарями. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Комерсант".
"Побачивши валюту, він відразу викликав поліцейських і дивного дарувальника, де ті й зустрілися. Глава ТОВ "Експертний центр" Володимир Колпаков був звинувачений в спробі дачі хабара, однак гроші він заплатив, по суті, невідомо за що", - пише видання.
Чиновник розповів правоохоронцям, що двома днями раніше у нього був день народження, потім настав час новорічних поздоровлень, і в решті ввечері 30 грудня він був змушений затриматися на роботі, щоб розібрати десятки подарункових пакетів з календарями і блокнотами, принесені численними відвідувачами. Один з наборів заступника міністра зацікавив, оскільки в ньому поряд з пляшкою горілки "Білуга" лежали не традиційні цукерки, а коробка з краваткою. Побажавши негайно приміряти її, чиновник розкрив картонну коробку і виявив поруч з аксесуаром банківську пачку стодоларових купюр.
Спільно з заявником правоохоронці встановили, що сумнівний подарунок був піднесений заступнику міністра найавторитетнішим у сфері залізничного транспорту фахівцем, гендиректором ТОВ "Експертний центр" Володимиром Колпаковим.
Нагадаємо, суд у Хорватії засудив колишнього прем'єр-міністра Іво Санадера до шести років в'язниці за отримання багатомільйонного доларового хабара в період перебування на посаді керівника уряду.