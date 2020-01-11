В России замминистра обнаружил взятку в новогодних подарках

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114519 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120137 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118581 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137243 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108696 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109849 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109498 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132042 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130785 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В России замминистра обнаружил взятку в новогодних подарках

В России замминистра обнаружил взятку в новогодних подарках

Киев  •  УНН

 • 12110 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев случайно обнаружил взятку в размере 10 тыс. долларов, разбирая традиционные подарочные пакеты с конфетами, бутылками и календарями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Комерсантъ”.

“Увидев валюту, он сразу вызвал полицейских и странного дарителя, где те и встретились. Глава ООО „Экспертный центр“ Владимир Колпаков был обвинен в попытке дачи взятки, однако деньги он заплатил, по сути, неизвестно за что”, — пишет издание.

Чиновник рассказал правоохранителям, что двумя днями раньше у него был день рождения, потом наступило время новогодних поздравлений, и в итоге вечером 30 декабря он был вынужден задержаться на работе, чтобы разобрать десятки подарочных пакетов с календарями и ежедневниками, принесенные многочисленными посетителями. Один из наборов заместителя министра заинтересовал, поскольку в нем рядом с бутылкой водки “Белуга” лежали не традиционные конфеты, а коробка с галстуком. Пожелав немедленно примерить его, чиновник раскрыл картонную коробку и обнаружил рядом с аксессуаром банковскую пачку стодолларовых купюр.

Совместно с заявителем правоохранители установили, что сомнительный подарок был преподнесен заместителю министра авторитетнейшим в сфере железнодорожного транспорта специалистом, гендиректором ООО “Экспертный центр” Владимиром Колпаковым.

Напомним, суд в Хорватии приговорил бывшего премьер-министра Иво Санадера к шести годам тюрьмы за получение многомиллионного долларового взятки в период пребывания в должности руководителя правительства. 

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