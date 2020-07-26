У Росії замінували аеропорти в трьох містах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Невідома особа повідомила про "замінування" аеропортів в Москві, Петербурзі та Краснодарі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Надійшло анонімне повідомлення від невідомого в правоохоронні органи про те, що заміновано аеропорти Краснодара, Санкт-Петербурга і Москви. Також є інформація про загрозу вибуху всіх літаків на стоянках в столичних аеропортах", - сказав співрозмовник агентства.
За даними джерела, дана інформація перевіряється. На місце виїхали співробітники правоохоронних органів, екстрених служб та кінологи.
Нагадаємо, у російському Хабаровську, на Далекому Сході РФ, близько 50 тисяч жителів вийшли на мітинг на підтримку арештованого ексгубернатора регіону Сергія Фургала.