В России заминировали аэропорты в трех городах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Неизвестный сообщил о "заминировании" аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминировано аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, данная информация проверяется. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.
Напомним, в российском Хабаровске, на Дальнем Востоке РФ, около 50 тыс. жителей вышли на митинг в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала.