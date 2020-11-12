У Росії зафіксували ще один випадок COVID-19 у медпрацівника після вакцинації

"У нас зафіксовано один випадок захворювання медичного працівника новою коронавірусною інфекцією після вакцинації першою дозою двохкомпонентної вакцини. Захворювання зафіксовано на 5-6-у добу після вакцинації, тому говорити про те, що це пов'язано безпосередньо з вакцинацією із урахуванням інкубаційного періоду - не представляється можливим. Імунітет починає вироблятися після введення першої дози, але остаточно формування імунітету триває після другої дози", - повідомила заступниця міністра охорони здоров'я регіону Олена Зеленіна.

Нагадаємо, в Алтайському краї, що у Росії, у трьох медиків, яким раніше було зроблено щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною "Супутник V", тести на коронавірус показали позитивний результат.