У Росії зафіксували ще один випадок COVID-19 у медпрацівника після вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Кузбасі, Росія, у медпрацівника виявили коронавірус вже після того, як він пройшов перший етап вакцинації. У МОЗ регіону повідомляють, що остаточно імунітет проти COVID-19 формується після другого введення вакцини. Про це повідомляє УНН, посилаючись на ТАСС.
"У нас зафіксовано один випадок захворювання медичного працівника новою коронавірусною інфекцією після вакцинації першою дозою двохкомпонентної вакцини. Захворювання зафіксовано на 5-6-у добу після вакцинації, тому говорити про те, що це пов'язано безпосередньо з вакцинацією із урахуванням інкубаційного періоду - не представляється можливим. Імунітет починає вироблятися після введення першої дози, але остаточно формування імунітету триває після другої дози", - повідомила заступниця міністра охорони здоров'я регіону Олена Зеленіна.
Нагадаємо, в Алтайському краї, що у Росії, у трьох медиків, яким раніше було зроблено щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною "Супутник V", тести на коронавірус показали позитивний результат.