В России зафиксировали еще один случай COVID-19 у медработника после вакцинации

"У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией после вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины. Заболевание зафиксировано на 5-6-е сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода не представляется возможным. Иммунитет начинает вырабатываться после введения первой дозы, но окончательно формирование иммунитета продолжается после второй дозы", - сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Напомним, в Алтайском крае, что в России, у троих медиков, которым ранее была сделана прививка от коронавирусной болезни COVID-19 вакциной "Спутник V", тесты на коронавирус показали положительный результат.