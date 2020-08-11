Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
У Росії за добу зафіксували 5 118 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Росії зафіксували понад 892 тис. випадків COVID-19, з них нових за добу - 5118 в 83 регіонах РФ. Про це повідомляє оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом у Москві, передає УНН.
"Всього на сьогоднішній день в Росії виявлено 892 654 випадки коронавируса в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 15 001 летальний результат, видужала 696 681 особа", - йдеться в повідомленні.
В оперативному штабі по боротьбі з інфекцією в Москві також повідомили, що за добу в російській столиці померли 14 пацієнтів з підтвердженою пневмонією і позитивним результатом тестів на коронавірус. За даними федерального штабу по боротьбі з інфекцією, летальних випадків серед тих, що заразилися коронавірусів за добу в РФ зафіксували 70.