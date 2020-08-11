У Росії за добу зафіксували 5 118 випадків COVID-19

"Всього на сьогоднішній день в Росії виявлено 892 654 випадки коронавируса в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 15 001 летальний результат, видужала 696 681 особа", - йдеться в повідомленні.

В оперативному штабі по боротьбі з інфекцією в Москві також повідомили, що за добу в російській столиці померли 14 пацієнтів з підтвердженою пневмонією і позитивним результатом тестів на коронавірус. За даними федерального штабу по боротьбі з інфекцією, летальних випадків серед тих, що заразилися коронавірусів за добу в РФ зафіксували 70.