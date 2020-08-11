В России за сутки зафиксировали 5 118 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В России зафиксировали более 892 тыс. случаев COVID-19, из них новых за сутки – 5118 в 83 регионах РФ. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве, передает УНН.
“Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек”, — говорится в сообщении.
В оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Москве также сообщили, что за сутки в российской столице скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. По данным федерального штаба по борьбе с инфекцией, летальных случаев среди заразившихся коронавирусом за сутки в РФ зафиксировали 70.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.