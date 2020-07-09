У Росії за добу виявили 6509 випадків COVID-19, загалом - понад 700 тис. хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Росії за минулу добу виявлено 6509 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померло 176 осіб. Загалом у РФ зафіксовано 707301 хворий. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ РФ "Стопкоронавірус.рф", інформує УНН.
"За останню добу у Росії виявлено 6 509 хворих на нову коронавірусну інфекцію (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у 85 регіонах, з них 1 778 випадків (27,3%) - активно, у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього у країні... виявлено 707 301 хворий у 85 регіонах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за добу зафіксовано 176 летальних випадків.
"За весь період у Росії від коронавірусу померли 10 843 людини. За останню добу у Росії з лікарень по одужанню від коронавірусної інфекції виписано 8 805 осіб. Всього в країні одужали 481 316 осіб", - повідомили у МОЗ РФ.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ України назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.