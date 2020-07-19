У Росії за добу виявили 6109 випадків COVID-19, всього - понад 771 тисяча
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Росії за добу виявили 6109 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього з початку пандемії захворіло 771 546 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал про ситуацію з коронавірусом МОЗ Росії "Стопкоронавірус.РФ".
"За останню добу в Росії виявлено 6 109 хворих на нову коронавирусну інфекцію в 84 регіонах, з них 1 514 випадків (24,8%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 771 546 хворих в 85 регіонах", - сказано в повідомленні.
Також за даними міністерства охорони здоров'я РФ, за добу зафіксовано 95 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померли 12 342 особи.
Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 19 липня зафіксовано понад 58 тисяч випадків коронавирусной хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу - 731.