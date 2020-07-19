В России за сутки обнаружили 6109 случаев COVID-19, всего - более 771 тысяча

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102429 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111660 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116543 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149720 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116361 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141129 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104164 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102827 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105091 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102286 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России за сутки обнаружили 6109 случаев COVID-19, всего - более 771 тысяча

В России за сутки обнаружили 6109 случаев COVID-19, всего - более 771 тысяча

Киев  •  УНН

 • 10788 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В России за сутки обнаружили 6109 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 771 546 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал о ситуации с коронавирусом Минздрава России "Стопкоронавирус.РФ".

"За последние сутки в России выявлено 6109 больных новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1514 случаев (24,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 771 546 больных в 85 регионах", - сказано в сообщении.

Также по данным министерства здравоохранения РФ, за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 12 342 человека.

Как сообщал УНН, в Украине на 9 часов 19 июля зафиксировано более 58 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев за сутки - 731.

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