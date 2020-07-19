В России за сутки обнаружили 6109 случаев COVID-19, всего - более 771 тысяча
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В России за сутки обнаружили 6109 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 771 546 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал о ситуации с коронавирусом Минздрава России "Стопкоронавирус.РФ".
"За последние сутки в России выявлено 6109 больных новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1514 случаев (24,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 771 546 больных в 85 регионах", - сказано в сообщении.
Также по данным министерства здравоохранения РФ, за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 12 342 человека.
Как сообщал УНН, в Украине на 9 часов 19 июля зафиксировано более 58 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев за сутки - 731.